Boli ale testiculelor

Ştire online publicată Vineri, 25 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Testiculele sunt o parte foarte sensibila a corpului masculin. Citeste mai departe despre diferitele tipuri de boli testiculare. Chisturi in jurul scrotului Un chist in jurul scrotului poate aparea la orice varsta, dar cel mai frecvent se intampla barbatilor care au peste 40 de ani. Atunci cand sunt mici, de obicei, medicii nu iau nici o masura, deoarece aceste "cresteri" sunt inofensive. Chisturile mai mari pot fi dureroase si deci incomode, existand posibilitatea insa de a fi indepartate chirurgical. Chisturile de obicei dispar de la sine. Un barbat poate simti prezenta unui chist in jurul scrotului la verificarea testiculelor lui. Acesta se simte ca un nod conectat la testicul cu un fel de tub. Acest tub se percepe ca o vena stransa atunci cand este atinsa. Chisturile umplute cu lichid se pot dezvolta individual sau in grup de mai multe. Hidrocelul "Hidrocel" este un termen de origine greaca si inseamna punga de apa. In cazul nostru, acesta descrie o umflare nedureroasa a scrotului, lucru cauzat de colectarea de lichid in jurul testiculelor. Hidrocelul natural (primar) este deja vizibil de la varsta de 2 ani, in timp ce hidrocelul secundar, cel mai adesea, apare la barbatii cu varsta de peste 40 de ani. Acesta este o formatiune nedureroasa, dar poate aparea ca urmare a unui prejudiciu, unei inflamatii sau infectii. Singurul simptom al hidrocelului este scrotul marit. El poate deveni mai mic atunci cand stai culcat si poate creste atunci cand esti in picioare. Pacientii descriu uneori simptome ca un sentiment de testicule grele. Atunci cand devine neplacut si dureros, medicii pompeaza lichidul cu ajutorul unui anestezic local. Fluidul, de obicei, dispare in timpul copilariei, de la sine. Motivul pentru care hidrocelul apare este, desigur, de o importanta cheie. Acesta apare rar pe ambele parti, cel mai frecvent fiind pe partea dreapta a scrotului.