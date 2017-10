Bogdan Vlădău scapă de burlăcie

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre cei mai râvniți burlaci ai României se bucură de ultimele luni ca bărbat neînsurat. În această vară, Bogdan Vlădău (36 de ani) își va conduce iubita, modelul Gina Chirilă (21 de ani), la altar. Deocamdată, mirii nu au stabilit cu exactitate data nunții, însă au început deja să aibă emoții încă de pe acum.„Nu pot să zic nimic deocamdată, pentru că nu m-am hotărât ce voi alege. Nu am un look anume pe care vreau să-l adopt. Știu însă care este cea mai arzătoare dorință a mea. Ne dorim foarte mult un copil, iar anul acesta vreau să se întâmple. Acum nu sunt însărcinată”, a spus Gina Chirilă, pentru Click!Bogdan Vlădău a cerut-o pe Gina în căsătorie în urmă cu două luni, după o relație de un an și jumătate. Manechinul care învârtea fetele pe degete s-a făcut băiat de casă de când a cunoscut-o pe frumoasa blondă cu care vrea să-și întemeieze o familie, scrie click.ro.