Bobby Păunescu, distins cu premiul pentru cel mai bun regizor la festivalul Tofifest din Polonia

Ştire online publicată Miercuri, 07 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul Bobby Păunescu a fost desemnat cel mai bun regizor la Festivalul Internațional de Film Tofifest din Polonia, desfășurat între 26 iunie și 2 iulie în orașul Torun, potrivit reprezentanților casei de producție Mandragaora. Păunescu a fost premiat pentru lungmetrajul de debut „Francesca”. Regizorul român a mai fost distins la Tofifest și cu premiul „Silver Angel”, în valoare de 5.000 de euro. Pelicula lui Bobby Păunescu a concurat în competiția principală alături de alte șapte filme – „10 to 11", regizat de Pelin Esmer, „Altiplano”, în regia lui Peter Brosens, „Eyes Wide Open” de Haim Tabakman, „Felicia înainte de toate” de Răzvan Rădulescu și Melissa de Raaf, „Street Days”, de Levan Koguashvili, „To the Sea”, regizat de Pedro González-Rubio, și „Women without Men”, al regizoarei Shirin Neshat. Marele premiu - Golden Angel - al Tofifest 2010 i-a fost decernat filmului „10 to 11". Festivalul de film polonez a ajuns anul acesta la cea de-a opta ediție.