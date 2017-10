Bob şi Max, gemenii lu’ tata Sheen

Bob și Max, gemenii lu’ tata Sheen

Ştire online publicată Marţi, 17 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Charlie Sheen, starul din „Two and a Half Men” este mândrul tată a doi gemeni, relatează site-ul Contactmusic, consultat de Agerpres. Soția sa, Brooke Mueller, a născut sâmbătă noapte doi băieți, cu câteva săptămâni înainte de termen. Bob și Max „se simt foarte bine. La fel și Brooke”, a declarat purtătorul de cuvânt al actorului, Stan Rosenfield, pentru People.com. Sheen mai are trei fiice, Sam, 4 ani, Lola, 3 ani, și Cassandra, 24 de ani. „Este un familist - acum are trei fete și doi băieți. Este un tată grozav”, a adăugat Rosenfield. Sheen și Mueller s-au căsătorit în mai anul trecut.