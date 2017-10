Bob Dylan va apărea într-un videoclip, după o pauză de 10 ani

Ştire online publicată Joi, 19 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul american Bob Dylan a acceptat să apară din nou într-un videoclip, după o pauză de zece ani, această revenire producându-se cu ocazia lansării videoclipului propriei sale piese, intitulată „Must Be Santa”, informează nme.com. Cantautorul american a lansat, pe 13 octombrie, următorul său album, „Christmas In The Heart”, iar toate încasările obținute din comercializarea lui vor fi donate unor organizații umanitare care militează împotriva sărăciei și a foametei. La începutul acestui an, Bob Dylan a ajuns din nou în fruntea topurilor muzicale din Marea Britanie și Statele Unite, cu cel de-al 33-lea album de studio, intitulat „Together Through Life”. În videoclipul piesei „Must Be Santa”, ce face parte din albumul „Christmas In The Heart”, Bob Dylan poate fi văzut dansând în timp ce se află la o petrecere, purtând o perucă lungă, gri, și o căciulă de Moș Crăciun.