Bob Dylan are propria stradă în Minnesota

Muzicianul Bob Dylan este sărbătorit în fiecare an în cadrul diverselor manifestări muzicale și culturale în orașul său natal, Duluth, aflat în statul american Minnesota, autoritățile locale amenajând chiar o stradă cu numele său, ca omagiu adus uneia dintre personalitățile marcante ale localității. Strada din orașul în care s-a născut și a copilărit artistul se numește Bob Dylan Way din 2006, când legendarul artist a împlinit 65 de ani. Cu o lungime de trei kilometri, strada este un adevărat traseu cultural care leagă cele mai importante artere ale orașului, din centru până în suburbiile sale. Bob Dylan Way include și porțiuni din trei artere diferite, printre care și Minnesota Highway 61, botezată astfel după celebrul album din 1965 al lui Dylan, „Highway 61 Revisited”.