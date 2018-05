Boala gravă de care suferea Avicii. Cum se manifestă și ce anume o cauzează

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Moartea DJ-ului suedez Avicii, pe numele său real Tim Bergling, la vârsta de doar 27 de ani a șocat lumea muzicii. Tânărul se afla în Muscat, Oman, când a fost găsit fără suflare, vineri după-amiaza. Cauza morții lui Avicii rămâne în continuare un mister, însă în ultimii ani, DJ-ul vorbise deschis despre problemele sale de sănătate.În 2014, Avicii și-a anulat mai multe concerte, după ce a fost diagnosticat cu pancreatită acută, cauzată parțial de consumul în exces de alcool. El a fost supus unei operații în care i-au fost extirpate apendicele și colecistul. „Obișnuiam să beau prea mult și să petrec până dimineața, în exces", spunea Avicii într-un interviu acordat revistei Time.La doar 21 de ani, el fusese spitalizat suferind de pancreatită acută, o afecțiune cauzată de calculii biliari sau de consumul de alcool, care duce la inflamarea pancreasului, un organ care joacă un rol esențial în reglarea glucozei din sânge prin secreția de insulină. În momentul în care pancreasul nu mai funcționează corect, consecințele pot fi extrem de grave, scrie National Pancreas Foundation of America.Printre simptomele pancreatitei acute sau cronice se numără durerile severe la nivelul abdomenului, inflamarea și umflarea abdomenului, amețeli, greață, febră și puls accelerat. Boala poate duce și la pierderea rapidă în greutate, un simptom de care a suferit și DJ-ul, după cum declara chiar el în 2014.Oamenii de știință nu pot spune cu exactitate cum anume afectează consumul de alcool pancreasul, însă o teorie, conform organizației Drinkaware, este că alcoolul este metabolizat sub forma unor substanțe toxice care afectează buna funcționare a celulelor pancreasului, iar acestea nu își mai pot îndeplini funcțiile de bază. Altă teorie susține că alcoolul blochează canalele pancreasului, cauzând inflamarea organului.Pancreatita acută pe fondul consumului de alcool este extrem de periculoasă, întrucât se poate croniciza. Iar pancreatita cronică este mult mai dificil de tratat, necesită spitalizarea de urgență a pacientului, iar efectele sale pot persista mult timp după ce pacientul a renunțat la alcool. Persoana afectată poate să nu aibă simptome timp de mai mulți ani, apoi pancreasul să se inflameze brusc, fără o cauză anume, scrie WebMD despre pancreatita cronică.Avicii a vorbit foarte deschis despre lupta sa cu această boală, spunând că și presiunea pe care o resimțea în industria muzicală i-a exacerbat simptomele. „Scena nu e pentru mine", concluziona DJ-ul.În 2016, Avicii anunța că se retrage din muzică, pentru o perioadă, și transmitea fanilor un mesaj emoționant. „Acum două săptămâni, conduceam cu familia și prietenii prin SUA și am reușit să văd lucrurile într-o altă lumină. M-a ajutat să-mi dau seama că trebuie să fac o schimbare cu care m-am tot luptat în ultima vreme", spunea suedezul, afirmând că își dorește să facă „mai multe lucruri în viață".„A fost ceea ce trebuia să fac pentru sănătatea mea. Scena nu e pentru mine. Nu e din cauza muzicii sau a concertelor. Sunt toate celelalte lucruri care fac parte din a fi artist. Eu sunt o persoană mai introvertită și, de accea, mereu îmi este greu. Am atras foarte multă energie negativă asupra mea", spunea DJ-ul.