Blondele naturale vor dispărea către 2202

1

minciuna

Nu cred ca pentru ca un copil să se nască blond, părinții săi ar trebui să fie la fel. Eu sunt blonda ( am un blond deschis la culoare si ochii albastri ) , mama are parul si ochii negrii ca noaptea, tata are si el parul negru si ochii caprui.... Inca un caz mai este si verisorul meu : este blond cu ochi albastri, dar tatal lui este brunet cu ochii caprui, iar mama lui la fel ca si tatal