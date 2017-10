Blasfemie vs. Prosteală

Ştire online publicată Vineri, 29 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Vedeta americană Jenny McCarthy este îndrăgostită de... Iisus Hristos. Fostul model Playboy - care în prezent are o relație cu actorul Jim Carrey - crede că Mântuitorul ar fi un bărbat interesant și atrăgător dacă nu ar fi fost „mort”. „Mă uit la o imagine cu Iisus de pe perete. Cu siguranță aș fi vrut să am o relație cu el. Iubesc barba aia. Păcat că e mort”, a scris McCarthy pe pagina sa de Twitter. După ce unii dintre utilizatorii website-ului de micro-blogging s-au arătat nemulțumiți de ideea cum că Iisus nu ar mai fi în viață, vedeta a revenit: „Ok, ok, prieteni. Știu că Iisus nu este mort. Spun doar că faptul că trupul său s-a ridicat din morți îl face indisponibil pentru o relație”.