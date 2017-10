Bittman: „Nu am mers la biserică atunci când am rămas fără voce”

Ştire online publicată Marţi, 12 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Bittman a vorbit într-un recent interviu despre felul în care s-a descurcat pe perioada celor patru luni în care nu a activat pe scenă din cauza afecțiunii pe care a avut-o la gât. Cântărețul recunoaște că nu a privit problema ca pe o tragedie și a recunoscut că a încercat să se bucure de timpul liber de care a avut parte, scrie click.ro.„Nu am luat-o niciodată ca pe o mare tragedie. Dimpotrivă, m-am bucurat pentru că patru luni de zile am fost într-o vacanță prelungită. Am putut să petrec Revelionul cu familia, ceea ce nu se putea altfel, pentru că aveam concerte. Și nu mi-am pierdut speranța”, a spus Bittman la RTV.El a analizat opțiunile pe care le avea odată ce a aflat că nu se mai poate urca pe scenă și admite că nu a apelat la ajutor divin, ci a tratat întreaga situație într-un mod pragmatic.„Nu am mers la biserică, ajutorul este între noi, cred că psihicul ne influențează. Eu iau viața așa cum vine. Nu ai ce să faci. În cazul meu, eram practic scos din activitate și mă gândeam la alte proiecte. Mă gândeam la film, la actorie și la o afacere, am trei copii de crescut. Primul drum nu a fost la biserică. Poate unii mă acuză, dar am mers pe partea practică. Nu am vrut să stârnesc panică și dacă ieșeam cu picioarele înainte din spital era treaba mea, sunt eu cu mine și atât. În rest, pur și simplu m-am bucurat de viață, de partea aceea a vieții pe care nu o am în perioada în care lucrez. Am stat mai mult cu copiii, am mers în vacanță”, a continuat Bittman.