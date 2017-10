Bill Gates este cel mai bogat american

Bill Gates rămâne cel mai bogat american, cu o avere de 66 miliarde dolari, în urcare cu 7 miliarde dolari, în timp ce Mark Zuckerberg a înregistrat cea mai mare scădere, de 8 miliarde dolari, aproape jumătate din avere, din topul Forbes 400 al celor mai bogați americani.Gates este lider în SUA pentru al 19-lea an consecutiv, potrivit revistei americane Forbes. Investitorul Warren Buffet s-a situat din nou pe poziția a doua, cu 46 miliarde de dolari, în timp ce cofondatorul Oracle, Larry Ellison, rămâne al treilea cu 41 miliarde de dolari. Pe poziția a patra se află, la egalitate, frații Charles și David Koch, coproprietari ai conglomeratului Koch Industries, cu câte 31 miliarde de dolari. Bogații din Statele Unite au devenit în acest an, în mare parte, și mai bogați, potrivit Forbes. Averea a 241 din primii 400 a crescut, în timp ce doar 66 au înregistrat scăderi. Avansul burselor, revenirea pieței imo-biliare și a celei de artă au ajutat la creșterea averilor. Mai mulți membri ai familiei Walton, fondatorii Wal-Mart, au intrat în top 10, unde i-au înlocuit pe investitorul George Soros și pe fondatorul Las Vegas Sands, Sheldon Adelson. Primarul orașului New York, Michael Bloomberg, care și-a construit averea cu firma de servicii de informații financiare Bloomberg, a revenit de asemenea în top 10, pe ultima poziție, cu 25 de miliarde de dolari. Mogulii rețelelor de socializare au avut cele mai mari pierderi în ultimul an. Cofondatorul Zynga Mark Pincus și cel al Groupon Eric Lefkofsky au ieșit complet din listă.Mark Zuckerberg, cofondator al rețelei de socializare Facebook, a pierdut cea mai mare sumă dintre toți cei 400 de americani incluși în top. Eșecul ofertei publice inițiale a Facebook din mai a dus la o cădere puternică a valorii de piață a acțiunilor celei mai mari rețele de so-cializare din lume, principalul său activ. Valoarea participației lui Zuckerberg a coborât cu 8,1 miliarde de dolari la 9,4 miliarde de dolari. Zuckerberg a coborât astfel de pe locul 14 anul trecut pe 36. Acțiunile Facebook au ajuns în prezent la circa 22 de dolari, cu 42% sub prețul de listare de 38 de dolari. În top 400 au intrat în acest an 20 de persoane noi, cu avere de minim 1,1 miliarde de dolari.