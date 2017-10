Biletele la concertul Chris Rea au fost epuizate

Ştire online publicată Miercuri, 20 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Parte a turneului „The Very Best Of Chris Rea: Still So Far To Go”, concertul de la București se va desfășura pe 6 februarie, la Sala Palatului, și îl va avea ca invitat special pe tânărul compozitor și chitarist Paul Casey. Promovând ultimul său album, o veritabilă colecție „greatest hits”, Chris Rea va sosi în România pentru un concert care va purta amprenta unei cariere de peste trei decenii, toate biletele pentru acest spectacol fiind la acest moment epuizate. Show-ul de la București este inclus în noul turneu al artistului, ce va debuta pe 25 ianuarie, în Germania. După concertul de la București, artistul britanic se va îndrepta către Moscova, Kiev, Frankfurt, Paris și Amsterdam, urmând să încheie turneul cu o serie de spectacole susținute pe cele mai mari scene din Marea Britanie. „Suntem onorați de răspunsul extraordinar pe care l-am primit din partea publicului român încă de anul trecut, de la anunțarea concertului pe care Chris Rea îl va susține la București”, a declarat Laura Coroianu, CEO Emagic.