Bianca renunţă la Adrian Cristea

Bianca renunță la Adrian Cristea

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși toată lumea se aștepta să declanșeze un scandal monstru în momentul aflării veștii că Adrian Cristea are o relație cu fotomodelul Olivia Leșu, pe care a încercat să o țină secretă, Bianca Drăgușanu și-a păstrat calmul și a reacționat cu indiferență în momentul în care a fost contactată pentru a i se afla părerea.Aflată încă în străinătate, unde filmează pentru emisiunea „Burlăcița”, sexy-asistenta lui Dan Capatos a declarat că între ea și fotbalistul de la U Cluj se produsese de mai multe vreme o ruptură și că era deja un bărbat liber. Mai mult decât atât, aceasta le-a urat celor doi proaspăt îndrăgostiți numai de bine: „Nu mă mai interesează, nu mai suntem împreună. Așa e el, are mereu pe câte cineva cu care să își petreacă timpul. Am mai auzit că se duce în mini-vacanță cu fosta iubită și fiica lor, acum că are pe altcineva care îl consolează la Cluj... Să le fie de bine! Le doresc împlinirea tuturor dorințelor și fanteziilor!”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru showbiz.ro.Să fie reacția Biancăi o simplă strategie de marketing, pentru a oferi mai multă credibilitate poveștii ce se desfășoară acum în cadrul emisiunii „Burlăcița”? Acest lucru rămâne să-l aflăm cu certitudine abia după încheierea show-ului de la Antena 1, pentru care se zvonea că Bianca Drăgușanu ar fi fost plătită cu fabuloasa sumă de 100.000 de euro.