Bianca reacţionează dur împotriva preşedintei CNA şi vrea dreptate

Bianca reacționează dur împotriva președintei CNA și vrea dreptate

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a intrat în conflict cu Laura Georgescu, șefa CNA, după ce aceasta a criticat-o pe fosta iubită a lui Bote: „Principala problemă pe care o am cu Bianca Drăgușanu este că, în primul rând, nu e antrenată să devină vedeta unui show”.Bianca vrea dreptate și va merge la CNCD (Consiliul Național de Combatere a Discriminării).În urmă cu două zile Laura Georgescu, șefa CNA, a motivat de ce Bianca Drăgușanu nu poate prezenta un reality show la postul Antena Stars.„Avem o tradiție în materie de televiziune pe care multe țări nu o au. Principala problemă pe care o am cu Bianca Drăgușanu e că nu e antrenată să devină vedeta unui show. Trebuie să parcurgeți legea audiovizualului și codul. Până când nu mă asigur că dumneavoastră cunoașteți aceste legi, nu votez. Nu poți să te naști om de televiziune. Deocamdată nu am făcut altceva decât să răspund interesului publicului. Se pare că există un grad de saturație vizavi de anumite vedete”, a spus Laura Georgescu acum două zile la Acces Direct.Bianca Drăgușanu a reacționat la acea oră: „Eu o să mă prezint în fața dumneavoastră ca la examen și o să vă demonstrez că vreau să mă autodepășesc. Nu te naști un om învățat, dar poți să înveți și poți să devii. Este o emisiune înregistrată”.Conform surselor Libertatea, Bianca are de gând să meargă mai departe în războiul cu șefa CNA și va merge la Consiliul Național de Combatere a Discriminării pentru a-și căuta dreptatea. Laura Georgescu riscă să fie amendată dacă va fi găsită vinovată de discri-minare, informează libertatea.ro.