Bianca: „Nu m-ar deranja ca Tania Budi să vină la ziua lui Adrian“

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu și Adrian Cristea nu se mai sfiiesc să își afișeze dragostea oriunde. După ce și-au făcut declarații de amor în platoul emisiunii cancan tv, cei doi petrec din ce în ce mai mult timp împreună.„Ne iubim, prezentul contează, nu îmi aduc aminte de nimic din ce a fost urât. Mă bucur de ceea ce am și mă bucur că sunt un om liniștit. Mereu am fost îndrăgostită de el”, a declarat Bianca.„Ne iubim și ne bucurăm unul de altul”, a completat Adrian Cristea.Însă, ceva îi desparte încă. Este vorba despre antrenamentele Biancăi de la „Dansez pentru Tine”.„A dansat destul de bine și am avut emoții pentru ea, ca să iasă bine. Acum dansează mai bine că are antrenament. În fiecare zi dansăm acasă împreună, exersăm”, a spus Adi Cristea.„Nu prea avem timp unul pentru celălalt în ultima perioadă, dar am vrut să facem o plimbare împreună pentru a stabili câteva detalii pentru sărbătorirea zilei de naștere a lui Adi, care va fi pe data de 30. Nu am stabilit concret care vor fi invitații. Nu m-ar deranja ca Tania Budi să vină la ziua lui Adrian”, a avut de adăugat Bianca.