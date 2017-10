„Bianca este doar o fată cu liceul la bază, o hienă africană care trăieşte din imagine“

„Bianca este doar o fată cu liceul la bază, o hienă africană care trăiește din imagine“

Ştire online publicată Marţi, 21 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a intrat în atenția multora după ce zile la rând a apărut în presă și la TV cu diferite scandaluri.De ceva timp, roșcata nu mai are un job și trăiește din imaginea sa, participând la diferite emisiuni TV. Fostul ei coleg de platou, Mircea Stoian, o face praf din nou și este sarcastic spunâns că are „tot respectul” pentru cea care a reușit să ajungă unde este acum din nimic.„Bianca Drăgușanu, ai de acum tot respectul meu. Dacă există cineva care ar merita să-i pun autocolant pe mașină cu sin-tagma «tot respectul meu» nu este nici Catrinel Menghia, care trăiește din imagine și a răvășit lumea cu frumusețea ei, nici Nadia Comăneci, care, după ce s-a lăsat de gimnastică, trăiește tot din imagine și o face pe zeci de mii de dolari, nici Andreea Marin, un profesionist de televiziune, care a cam dat de fundul lacului, ci Bianca Drăgușanu. O fată din Cugir, «cu liceul la bază», cum ar zice o mătușă de-a mea din Belciugatele, care nu știe să facă nimic, nu a făcut nimic, arată cum arată, dar care prin tenacitate și perseverență, dând în presă știri cu conținut zero, tulbură apele mediei de câțiva ani buni. Culmea e că pe bani la fel de buni. Și ne mai mirăm că fete frumoase, spontane, cu vorbele la ele și diplome cu care se pot șterge la ambele extremități ale tubului digestiv nu au loc în presă? Bianca este un produs de presă tabloidă 100% și trebuie luată ca atare. Nasol e că acum invadează și spațiul media ceva mai civilizat (vezi incerta ei prezență la Dansez pentru tine și certa ei prezență la Serviți, vă rog) certificându-se ca valoare certă și inatacabilă. Între Bianca reală, palpabilă și vie, cea pe care o știu eu și cea din știri sau de la televiziune e o diferență ca între hiena africană și pantera roz. Tot respectul meu pentru ce a reușit să facă din nimic”, a scris Mircea Stoian pe contul lui de Facebook.