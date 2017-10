Bianca Drăguşanu vorbeşte despre DRAMA prin care trece

Bianca Drăgușanu vorbește despre DRAMA prin care trece

Ştire online publicată Luni, 10 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a vorbit despre drama care nu îi permite să rămână însărcinată foarte curând, despre curele drastice de slăbire ținute și a dezvăluit marele său complex, pe care îl ascunde de la 18 ani, scrie realitatea.net."Din păcate, acum nu sunt însărcinată. Când am făcut fotografia nu ne-am dat seama de ce o să se înțeleagă. Are dreptate Cătălin Botezatu -n.r. care a susținut că Bianca are probleme de sănătate și dificultăți în a duce o sarcină până la capăt. Eu am probleme foarte grave cu picioarele, în special cu piciorul drept. Deplasarea la mine e foarte dificilă, nu pot sta două ore în picioare. Dacă aș lua în greutate peste 5 kilograme, ar fi imposibil să mă deplasez. De aceea, una dintre prioritățile noastre este, după nuntă, o deplasare în SUA, ca să merg la specialiști, am fost la toți medicii din țara asta. La stâng mi-am zdrobit rotula și nu s-a vindecat, înainte de a fi eliminată de la Dansez pentru tine. La dreptul e carne zdrobită acolo, e și estetic dificil, e din ce în ce mai dureros și mai vânăt. Dacă aveam circulația periferică bună, eram predispusă la un infarct, mi-au spus medicii. După 3 ore în mall în Turcia, nu sunt însărcinată și nu m-am îngrășat decât 3 kilograme, n-am mai putut ajunge la hotel. M-a cărat Victor până la hotel. La 18 ani, în urma accidentului s-a strivit o parte a piciorului și eram încă adormită și medicul vroia să îl amputeze. Mama se resemnase cu gândul, așa că era programată operația, dar m-am trezit și am spus că nu vreau să trăiesc fără picioare, a explicat Bianca la Măruță în emisiune.