Bianca Drăguşanu vorbeşte despre cererea în căsătorie

Bianca Drăgușanu vorbește despre cererea în căsătorie

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată într-o emi-siune la Kanal D, Bianca Drăgușanu a vorbit despre relația ei cu Victor Slav și despre logodnă.Vedeta a dezvăluit că a fost luată prin sur-prindere de cererea în căsătorie, dar nu pentru că ar fi fost una cu totul ieșită din comun, ci pentru că a fost prea normală.„Tocmai ieșisem din duș și eram nervoasă că trebuia să plec și nu eram gata. Mi-a spus că are un cadou pentru mine și să închid ochii. Și atunci mi-a dat inelul. E prima oară când am sentimentul ăsta de siguranță, că pot să am încredere în cineva. Cred foarte rar în cuvintele de dragoste, dar în ale lui cred cu tărie.”