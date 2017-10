Bianca Drăguşanu: „Sunt conştientă de toate greşelile mele”

Bianca Drăgușanu: „Sunt conștientă de toate greșelile mele”

Ştire online publicată Joi, 12 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce Consiliul Național al Audiovizualului nu a aprobat emisiunea ei de la Antena Stars, Bianca Drăgușanu a postat pe Facebook un mesaj cu subînțeles, în care vorbește despre ambiția care a făcut-o să ajungă unde este astăzi.„Viața mea mereu a fost o luptă. Sunt conștientă de toate greșelile mele, din care am învățat. Am reușit să fiu o femeie independentă, să arăt așa cum mi-am dorit, și să fiu așa cum îmi place... am reușit să fiu fericită, prin muncă, ambiție, perseverență și autodisciplină. Nu sunt un model pentru nimeni, dar vă pot da un sfat din suflet: Dacă vi se dau aripi, atunci zburați! Chiar și fără ele!!! E ca și când unui om fără picioare i se ia dreptul la visul lui de a mai merge vreodată... Nu știu dacă e normal, corect sau moral să fiu judecată după aparențe, dar știu că am dreptul să lupt pentru a fi mai bună, mai educată, mai disciplinată. Mulțumesc celor care pot visa alături de mine! Este dreptul nostru să ne dorim să evoluăm, să fim mai buni... deci, cred că putem zbura chiar și fără aripi!”, a scris Bianca pe Facebook.Consiliul Național al Audiovizualului a decis să respingă transformarea Antenei 2 în Antena Stars întrucât postul s-ar transforma într-unul tabloid.Unul dintre motivele invocate ar fi prezența Biancăi Drăgușanu Slav în postura de moderator. Bianca Drăgușanu ar fi trebuit să aibă o emisiune tip reality show numită „Academia Biancăi” la postul de televiziune Antena Stars, fostul Antena 2.„Eu, personal, nu votez grila cu prezența Biancăi Drăgușanu. În octombrie au fost sute de reclamații pe subiectul care nu se mai termina pe principalii radiodifuzori cu căsătoria, cu mizeriile, cu tot ce ținea de intimitatea lor”, i-a spus Laura Georgescu lui Cristian Ionescu, managerul echipei care lucrează la transformarea Antenei 2, scrie libertatea.ro.