Bianca Drăguşanu: Sunt ca o rochie pătată de cafea

Bianca Drăgușanu: Sunt ca o rochie pătată de cafea

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu îl pune pe tatăl ei să o împace cu Victor Slav!Bianca, mai umilă ca niciodată. Roșcata își continuă strategia de a-l atrage pe Victor Slav din nou în capcana ei. Bianca a fost invitată, joi seară, la emisiunea „WOWbiz" de la Kanal D. „Eu sunt cea mai proastă din ecuația asta", a spus Bianca, atunci când a fost întrebată de un telespectator cine este mai prost dintre Adrian Cristea, fostul ei iubit și amant, și Victor Slav, viitorul ei fost soț. „Crezi că Victor o mai iubește pe Anda?", a fost întrebată în continuare Bianca, iar roșcata a răspuns: „Nu am simțit".Pe de altă parte, Bianca nici nu mai are speranța împăcării. „Cred că Victor nu face parte din categoria oamenilor care o să mă ierte vreodată"Chiar dacă e conștientă că nu mai are un viitor lângă Victor, Bianca nu vrea să se întoarcă nici la Cristea.„Eu nu m-am regăsit lângă acel om (Cristea, n.r.), nu am putut să mă întorc într-un trecut. În momentul de față nu mă mai întorc niciunde, e clar că încep un nou capitol al vieții mele. Încerc să mă resemnez, eu nu depind de nimeni, am înțeles că el nu mă poate ierta", a spus Bianca.„Consider că în momentul de față sunt ca o rochie pătată de cafea, care nu iese la nici o spălare. Cred că orgoliul și demnitatea lui nu mai pot fi spălate. Eu cred că mă iubește, dar se desparte de mine din orgoliu", a mai spus ea, referindu-se la prezentatorul rubricii Vremea de la PRO TV, scrie click.ro.