BIANCA DRĂGUȘANU ȘI VICTOR SLAV, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE DESPĂRȚIREA NEAȘTEPTATĂ







"Am ajuns intr-un punct in care drumurile noastre se despart. Nu stim ce ne rezerva viitorul, dar stim ca vom rămâne prieteni, avem un copil minunat de crescut împreuna. Suntem doi oameni maturi, care isi asuma decizia luată de comun acord, cu sentimentul ca este cea mai buna in acest moment al existentei noastre. Va suntem recunoscători ca ați fost mereu alături de noi si, de asemenea, va rugam cu tot sufletul sa ne respectați alegerea. Ne dorim si speram ca orice speculație sa se oprească aici. Va mulțumim si va asiguram de toată aprecierea si afecțiunea noastră!”, au spus Bianca Dragusanu si Victor Slav, potrivit pentru WOWBiz.ro.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au dat un comunicat împreună în care au mărturisit că, în ciuda faptului că și-au spus: “Adio!” ca iubiți, ei vor rămâne prieteni. Mai mult, au subliniat că își vor crește fiica împreună.