Bianca Drăguşanu s-a operat la picioare!

Bianca Drăgușanu s-a operat la picioare!

Ştire online publicată Joi, 19 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Dragusanu, s-a operat luni la o clinica privata de ortopedie din Cluj Napoca, desi initial ea vroia sa opteze pentru un spital din Viena.Convinsa insa de profesionalismul medicului din Cluj, Bianca s-a lasat pe mana acestuia pentru a-i repara piciorul drept accidentat in urma cu ani de zile si in care are o tija, si surprinzator, ea se pare ca a suferit o interventie si la stangul.Operatia a durat aproape doua ore iar conform unor surse din apropierea acesteia, ea se recupereaza acum dupa anestezie.Cu toate ca Bianca a declarat ca aceasta operatie este unul din motivele pentru care se retrage din televiziune, Cristi Brancu este de alta parere."Doar nu era sa inghititi nemestecata gogoasa Biancai Dragusanu, care anunta suspinand ca se muta la Cluj, de dragul Printului. Dointa ei de razbunare e mare, mai ales ca a iesit de la Antena 1 relativ sifonata. Prin urmare, surse de incredere releva ca Bianca Dragusanu a batut deja palma cu Kanal D - un loc potrivit pentru ea -, unde ar fi semnat pe o suma foarte mare. Nu ar fi de mirare, caci se dau salarii mari la Kanal D, iar la Antena 1 nu castiga prea mult", a dezvaluit Cristi Brancu pe blogul personal.