Bianca Drăguşanu, primele declaraţii despre NOUL IUBIT. Cum a fost cucerită de milionarul Tristan Tate

Bianca Drăgușanu, primele declarații despre NOUL IUBIT. Cum a fost cucerită de milionarul Tristan Tate

Bianca Drăgușanu s-a afișat deja alături de Tristan Tate, dar nu se aventurează să spună că este vorba despre o legătură profundă între ei.



"Îmi asum faptul că, acum, sunt o femeie liberă. Despre Tristan ce pot să spun? În primul rând, nu pot să spun că am o relație, ci că mă întâlnesc cu cineva. Suntem, nu știu cum să spun, în tatonări. Ne întâlnim, dar nu putem vorbi de o relație, pentru că nu știm ce ne rezervă viitorul, dar pot să spun că în prezent suntem foarte bine.



Ne știm de câteva luni, prin prieteni comuni. De fapt, pot să spun că el nici nu știa cine sunt. Mi-a spus că vrea să mă vadă în realitate, după ce m-a vazut în poză, mi-a spus că vrea să vadă dacă am doi metri și eu, că el cam atât are. Și când ne-am vazut prima oară, mi-am dat seama că el, pe bune, nu știa cine sunt. Oricum, vorbim doar în engleză, așa mă mai perfecționez și eu. Vorbim nonstop, dar de văzut… mai răruț.



El e om de afaceri, eu sunt femeie de afaceri și om de televiziune, am și un copil de care mă ocup cât de mult se poate, așa că am ieșit de doar câteva ori la cina, singurele momente în care, de fapt, ne-am văzut.



Oricum, țin să precizez că decizia de a mă despărți de Victor, decizie pe care am luat-o de comun acord, nu are nicio legatură cu Mr. Tate. Între noi nu s-a pus problema de infidelitate. Îl respect enorm pe Victor, îl iubesc, e tatăl copilului meu minunat, îl voi păstra în inimă pentru totdeaua și îi voi fi, la nevoie, sprijin în orice, așa cum știu că ar fi și el pentru mine", a declarat Bianca Drăgușanu pentru wowbiz.ro.





Bianca Drăgușanu (36 de ani) a anunțat că s-a despărțit de Victor Slav și are deja o relație cu Tristan Tate (30 de ani), un milionar cu tată american și mama englezoaică.