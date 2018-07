Bianca Drăguşanu, prima reacţie despre despărţirea de Tristan Tate. "Am să fac nişte precizări..."

Bianca Drăgușanu, prima reacție despre despărțirea de Tristan Tate. "Am să fac niște precizări..."

Bianca Drăgușanu a vorbit despre ce se întâmplă cu viața sa personală, după ce mulți s-au grăbit să spună că relația cu Tristan Tate a ajuns la final.







"Nu îmi place să vorbesc despre viața mea, dar acum am să fac niste precizări clare. Eu nu mă cert cu nimeni de foarte mulți ani, eu nu îmi fac planuri de viitor, nici pentru Crăciun, nici pentru Paști, nici măcar pentru scurta vacanță de vară pe care urmează să o am în curând. Nu simt nevoia să dau explicații pentru ceea ce mi se întâmplă. Oamenii se grăbesc să tragă concluzii și să judece după aparențe, lucru cu care deja m-am obișnuit. Eu nu am strategii și planuri de viitor cu nimeni! Puterea mea este Sofia, copilul meu, singurul lucru care contează în acest moment pentru mine! De fapt, ea și mama sunt cele care contează cu adevărat pentru mine, în rest, câinii latră, caravana trece", a declarat Bianca Drăgușanu.



Bianca a petrecut acum două săptămâni weekendul alături de o prietenă la shopping în Milano. La rândul său, Tristan a plecat cu prietenii pe Transfăgărășan. În plus, cei doi nu au mai fost văzuți împreună în ultimele zile, fapt ce a alimentat zvonurile despre despărțire.