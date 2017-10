Bianca Drăguşanu: "Nu sunt singură"

Bianca Drăgușanu: "Nu sunt singură"

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După ce în presă au apărut diverse zvonuri în ceea ce privește o nouă despărțire de Adrian Cristea, Bianca le-a dezmințit categoric."Nu sunt singură. Nu voi sta singură de Paște. Am o grămadă de prieteni, din Iași, Humedoara și Cluj, care se vor mobiliza și vor veni pentru a petrece împreună. Am închiriat ceva și ne vom distra cu toții", a declarat ea în emisiunea "Un show păcătos".Fosta asistentă nu a uitat să precizeze că aceste planurile a trebuit să și le facă pentru că iubitul ei va lipsi în ziua de Paște."Voi fi singură o zi, pentru că are meci. Va intra în cantonament duminică și iese luni", dar cu toate acestea roșcata va merge pe stadion pentru a-și încuraja iubitul."Chiar dacă e în curtea altuia, e bună. Arată bine, pare că are sânii mai mari, ceea ce e foarte bine. hai să fim serioși, Bianca Drăgușanu este o femeie dorită de mulți bărbați. Mulți băloșesc după ea și vor băloși în continuare", a declarat recent Bote.