Bianca Drăguşanu nu este simpatizată de un fost coleg

Bianca Drăgușanu nu este simpatizată de un fost coleg

Ştire online publicată Vineri, 18 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

E un lucru bine știut că Mircea N. Stoian nu ratează nicio ocazie de a o ataca pe Bianca Drăgușanu, în ciuda faptului că cei doi au fost multă vreme colegi de pla-tou la emisiunea „Un show păcătos” și păreau chiar a fi prieteni.„Bianca mi-a făcut mie mult rău în emisiunea aceea. În direct și la ore de maximă audiență. Eu am pupat-o pe obraz atunci. Ea trecea printr-un moment destul de dificil. Nu mai știu dacă era legat de Botezatu sau de Cristea, nu mai știu care dintre ei, că nici ea nu mai știe. Am sfătuit-o atunci să nu ia lucrurile așa cum se văd. I-am spus: «Ai încredere în tine, ai încredere că vei depăși acest moment! ». Dar Bianca a aruncat niște chestii urâte în emisiune, în perioada în care ea credea că este stăpâna inelelor, că face ce vrea ea și că lumea o va cocoloși pe ea. Nu vreau să dau din casă mai mult”.Acesta a continuat: „De atunci, mă rog, au fost mai multe momente, nu o mai am la suflet. Nu o mai am la suflet din momentul în care Dan a lipsit și a trebuit să facă emisiunea. A făcut tot posibilul să strice acea emisiune atunci, iar eu, evident, că a trebuit să mă întrebuințez la maximum. Emisiunea a fost lider de audiență, dar am fi putut să mergem mult mai sus. În loc să demonstreze că este mâna a doua la o operație foarte bună, a încercat să demonstreze că este vioara întâi. Nu a reușit! Eu am destul de multă experiență în presă, am trecut prin multe și pot să duc o discuție ca să facem audiență, pe când Bianca nu are, nativ, calitățile astea. Nu are vorbele la ea, nu este capabilă să facă față unei situații de media. Cu toate acestea, eu o respect pentru modul în care a reușit să devină cea mai mediatizată persoană din România. Dar nu are abilități de moderator. Ea asta a vrut și nu i-a reușit. Faptul că a încercat să îmi bage mie bețe-n roate atunci, faptul că într-un moment dificil pentru emisiune și pentru Dan ea a încercat să înoate împotriva curentului doar ca să își demonstreze ei și lui Botezatu că poate să facă față unei astfel de provocări și să treacă peste cadavrul meu, astea pentru mine au fost arhisuficiente”, a declarat Stoian, citat de click.ro.