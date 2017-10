Bianca Drăguşanu: “Nu am făcut niciodată sex cu o femeie”

Bianca Drăgușanu: “Nu am făcut niciodată sex cu o femeie”

Ştire online publicată Miercuri, 12 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Dragusanu face ce face si ajunge mereu in atentia presei, prin declaratiile incendiare pe care le face de fiecare data.In cadrul emisiunii "Un show pacatos", Bianca a spus ca a facut multe lucruri la viata ei, insa niciodata nu a incercat sexul cu o femeie. La un joc, "Adevar sau provocare", la care a fost supusa in cadrul emisiunii "Un show pacatos", fosta iubita a designerului Catalin Botezatu, a declarat: "Nu am facut niciodata sex cu o femeie". Apoi a mai adaugat: "Nici cu doua, sa fie clar!".Potrivit ziarului Libertatea, pe vremea cand era iubita lui Botezatu, Bianca Dragusanu recunoastea ca atunci facea sex in cele mai neobisnuite locuri. "Ne iubim cu pasiune! Catalin este plecat foarte mult timp, in toata lumea, si atunci cand ne vedem ies scantei! Orice loc este bun la o adica, insa noi preferam baia, dormitorul si chiar masina", spunea atunci asistenta lui Dan Capatos.