Bianca Drăguşanu: „Îl am la degetul mic pe Marica“

Bianca Drăgușanu: „Îl am la degetul mic pe Marica“

Ştire online publicată Marţi, 25 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu și-a propus să îl facă gelos pe Adrian Cristea. Pentru început, se folosește de numele lui Ciprian Marica pentru a obține ceea ce își dorește, scrie showbiz.ro. Deranjată și supărată pentru că iubitul Adrian Cristea a înșelat-o cu Tania Budi, Bianca Drăgușanu vrea să își demonstreze ei și tuturor că, așa cum s-ar spune, ea nu este mai fraieră. Despre aventura Biancăi cu Ciprian Marica, fostul iubit al Ilincă Vandici, s-a vorbit încă de astă-vară, când s-a scris că aceasta l-ar fi vizitat pe fotbalist în Antalya. Astăzi, roșcata se folosește din nou de Marica pentru a-și face gelos fostul iubit. „Îl am la degetul mic pe Marica dacă vreau! Oricând am eu chef îmi pune la dispoziție avion privat pentru a merge la el. 7.000 de euro costă drumul, însă nu se uită el la bani când vine vorba de mine”, a declarat sigură pe ea Bianca Drăgușanu. Nu de aceeași părere este și Ciprian Marica. Fotbalistul face haz de necaz declarând: „Dacă voi găsiți un avion de închiriat cu 7.000 de euro, spuneți-mi și mie. Eu am vrut să iau unul pentru mine și prietenii mei și sub 15.000 de euro nu am găsit! Așa că...”