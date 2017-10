Bianca Drăguşanu: „I-am spus lui Victor că am vorbit cu Universul să ne întâlnim“

Bianca Drăgușanu: „I-am spus lui Victor că am vorbit cu Universul să ne întâlnim“

Ştire online publicată Vineri, 01 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iubirea este în aer pentru Bianca Drăgușanu. Se pare că pentru aceasta nu a contat deloc faptul că ea avea o relație cu Adrian Cristea și susține că Victor Slav a fost cea mai mare dorință a ei. „Noi am făcut acel dans de Revelion pentru că mie mi s-a propus de dinainte și mi s-au dat mai multe nume pe care le-am refuzat. Eu am venit cu propunerea să dansez cu Victor. Pur și simplu am simțit că poate fi o poveste frumoasă, mi l-am dorit în viața mea și s-a întâmplat”, a povestit Bianca Drăgușanu la CanCan Tv. „Când l-am văzut prima dată, i-am spus că am vorbit cu Universul să ne întâlnim. Ai fost cea mai mare dorință a mea și acum ne-am întâlnit. Am simțit că urmează să trăiesc cea mai frumoasă poveste a vieții mele”, a mai spus Bianca. În replică, Victor Slav a declarat că a așteptat un semn din partea Biancăi, în condițiile în care el nu este genul de bărbat care să agațe: „Bianca a fost oarecum directă, iar eu nu sunt genul de bărbat care agață, dar nici să fiu agățat nu-mi place. Mă uit, o privire, dar trebuie să primesc și un semn din partea ei”, a adăugat Victor.