Bianca Drăguşanu, desfiinţată de un critic vestimentar

Bianca Drăgușanu, desființată de un critic vestimentar

Ştire online publicată Vineri, 11 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alin Gălățescu a fost foarte dur când a vorbit despre Bianca în cadrul emisiunii „Acces direct”: „Nu este un model de urmat! Nu face nimic și totuși pare un reper. Este foarte greșit. Nu este cheia succesului și cred că în spatele acestui succes se află o dramă și mari frustrări”.Criticul vestimentar a desființat și hainele pe care le creează Bianca. „Faptul că face haine, cum se spune, e inadmisibil. Ea este Barbie din bisturiu, are machiaj permanent. E ridicol că se erijează în designer vestimentar. Ea este un personaj care mimează orice, dar să spunem că mimează moda e absolut ridicol. Nu este manechin și nu este designer”, a spus Gălățescu, scrie ligasexy.gsp.ro.Ieșită recent din operațieProblemele cu picioarele, pe care Bianca Drăgușanu le are de ani de zile, sunt deja de notorietate. Roșcata se află la Budapesta, unde s-a operat din nou.Medicul Ovidiu Ivan, cel care a ope-rat-o pe Bianca în trecut, la Cluj, pentru problemele la picioare, spune că boala roșcatei este una dificilă.„Este o patologie destul de greu de tratat. Se pot scoate cam 80-90 la sută din vasele modificate. În Ungaria sunt clinici specializate în așa ceva. Aceste cazuri sunt rare, dar pot să vă spun că nu am văzut până acum nicio rezolvare completă”, a declarat doctorul Ivan, la emisiunea La Măruță, lăsând de înțeles că indiferent cât va încerca și oriunde va merge, Bianca nu va reuși să scape de boala care nu-i dă pace.În timpul operației de la Budapesta, care a durat o oră și jumătate, Victor Slav a stat toată ziua la spital, lângă soția lui, în timp ce Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo i-au fost și ei alături roșcatei, atunci când aceasta s-a trezit din anestezie, scrie libertatea.ro.