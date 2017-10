Bianca Drăguşanu, atac dur: ""Mă, dar eşti chiar nesimţită!"

Bianca Drăgușanu, atac dur: ""Mă, dar ești chiar nesimțită!"

Ştire online publicată Joi, 25 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a decis să facă lumină în ceea ce privește relația cu Victor și să pună capăt speculațiilor. Scoasă din minți de comentariile jurnalistei Mirela Dinică, Bianca a intervenit telefonic și a șters pe jos cu aceasta."Nu înțeleg ce vrea doamna asta lingușitoare, care și cu mine și cu Victor se lingușește. Când ne vede nu știe cum să ne pupe în fund. Atunci când am fost la eveniment, eu și Victor am plecat împreună. Cât despre problemele sentimentale dintre mine și Victor nu poate vorbi ea pentru că nu este nici psiholog și nici analist. Doamna vorbește mai mult decât gândește. Dacă eu sunt neinteresantă și nu vând,e a de ce aleargă prin coafor ca disperata după mine. Eu am fanii mei, tu ai vreun fan?", a spus Bianca Drăgușanu în cadrul intervenției telefonice la "Star Matinal".Atacurile furibunde ale Biancăi nu s-au oprit aici și a blocat orice încercare a jurnalistei de a explica cele declarate de blondă: "Mă, dar ești chiar nesimțită. De un an și jumătate de când mă jignește, acum nu mă lasă și pe mine să vorbesc. Pe lângă afacerea mea, am destule contracte de imagine încât aș putea sta acasă liniștită 5 ani, fără să fac nimic. Eu aș putea câștiga bani din postările de pe Facebook, din aparițiile la TV, la evenimente. Dar, nu mai vorbi despre mine pentru că eu nu mă ridic la nivelul tău cu 7 facultăți. Tu și Iulia Albu".