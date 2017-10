Bianca Drăguşanu: "Aştept să fiu lăudată"

Bianca Drăgușanu: "Aștept să fiu lăudată"

Ştire online publicată Vineri, 13 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu demult, Bianca Drăgușanu plânge aprin emisiuni TV și se jura că până nu își recâștigă fostul soț, pe Victor Slav, nu are liniște. Semne de împăcare între cei doi chiar au fost, atunci când au plecat împreună într-o vacanță post-divorț, însă nimic nu s-a materializat. Acum, la patru luni de la despărțirea oficială de Victor, Bianca are alte planuri.Fosta asistentă TV a semnat un nou contract cu televiziunea care a consacrat-o, astfel că, în curând, va putea fi văzută în rol de co-prezentatoare, alături de Roxana Vancea, a noului sezon al emisiunii "Splash! Vedete la apă"."Este foarte multă muncă și la antrenamente toată lumea se accidentează. Filmările curg încontinuu și este destul de greu. Nu am reclamații, nu stau cu telefonul în mână și vin la filmări. Aștept să fiu lăudată", a spus Bianca la "Un Show Păcătos", scrie libertatea.ro. La Victor nu se mai gândește cu aceeași intensitate, ea admițând că omul de la Meteo face parte acum din trecutul ei.