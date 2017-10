Bianca Drăguşanu abia aşteaptă să scape de soţul ei

Bianca Drăgușanu abia așteaptă să scape de soțul ei

Ştire online publicată Vineri, 17 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu (31 de ani) s-a săturat să fie hărțuită de paparazzi și pentru că nu mai vrea să-și trăiască viața la vedere, plănuiește o vacanță în cel mai scurt timp. După lansarea colecției de rochii de mireasă la Târgul de mirese de la Sibiu din acest weekend și după ce va divorța de Victor Slav (33 de ani), Bianca vrea să plece într-o binemeritată vacanță de o lună, potrivit Libertatea.ro.Sexy roșcata se gândește din ce în ce mai serios să plece din țară în vacanță.Destinația vizată?Dubai sau Republica Dominicană.Cu cine? Evident cu o prietenă sau chiar două.“M-am săturat să fiu hărțuită de toată lumea. Am obosit, sunt epuizată, am insomnii. Oricât de mult aș vrea să mă menajez și să mă relaxez, nu mai reușesc. Acum mă concentrez să termin împreună cu Ana Radu rochiile pentru Târgul de mirese de la Sibiu, unde vom participa cu o colecție. Oamenii de la Sibiu abia mă așteaptă, mă iubesc. Iar apoi aș vrea să se lămurească odată lucrurile cu Victor: să divorțăm și sămi iau lumea în cap, să plec în vacanță. Am nevoie de o lună de relaxare, departe de viața de aici”, s-a confesat Bianca unei bune prietene.