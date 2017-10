BIANCA DRĂGUŞANU, INTERZISĂ LA TV

BIANCA DRĂGUȘANU, INTERZISĂ LA TV

Ştire online publicată Miercuri, 11 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu este foarte afectată de decizia CNA de a respinge solicitarea transformării Antena 2 în Antena Stars tocmai din cauza ei.Fosta asistentă de la «Un show păcătos» a recunoscut că a plâns când a aflat că CNA pur și simplu nu o vrea la televizor. "Eu am făcut multe greșeli, dar m-am autoeducat. Am învățat din propriile mele greșeli și emisiunea mea despre asta e: să ajut tinerele să nu facă greșelile mele. Am plâns când am auzit, pentru că acești oameni nici nu mă cunosc. Eu îi invit să vină să vadă episodul pilot și să vadă că e totul foarte decent", a spus Bianca Drăgușanu la Acces Direct.Narcisa Iorga a spus că, din punctul său de vedere, Antena Stars va fi o televiziune taboidizată 100%."Faptul că dumneavoastră vă ocupați de acest post, care sunteți producător și la «Acces direct» și la «Un show păcătos», nu face decât să-mi confirme că acest Antena Stars va fi un post cu 24 de ore de «Acces direct» și «Un show păcătos». Nu voi susține niciodată tabloidizarea unui post de televiziune, așa cum o propuneți dumneavoastră", a spus Iorga."Este o televiziune tabloid de 24 de ore. Am avut nenumărate probleme cu emisiunea «Acces direct» și probabil vor mai fi", a continuat Narcisa Iorga, scrie CLICK.ro.