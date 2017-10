Bianca dă cărţile pe faţă: Eu la nunta mea nu m-am simţit la nunta mea

Bianca dă cărțile pe față: Eu la nunta mea nu m-am simțit la nunta mea

Ştire online publicată Vineri, 14 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Slav a explicat în emisiunea Wowbiz de la Kanal D condițiile în care a reluat legătura cu Adrian Cristea după nunta din toamnă cu Victor Slav."Cristea și-a făcut o ambiție din a fi cu mine... Am făcut exact ce am simțit. Relația mea cu Adi, în vară, era una superficială. Am vorbit la telefon și ne-am văzut în public de două ori. Ne reproșam diverse lucruri. Eram agresivă verbal. Când am văzut că se exagerează m-am retras. În noaptea nunții telefonul a fost la Victor și nu puteam vorbi cu Adrian. Am vorbit cu Adi în perioada cununiei și îmi spunea că nu trebuie să mă mărit, pentru că mă iubește. Mi-a urat „Casă de piatră", nu a fost ironic cu mine.""În ziua căsătoriei, în biserică telefonul a fost la sora mea, apoi i l-am dat lui Victor. El a fost foarte relaxat. Nu am niciun cadru în care aveam telefonul în mână și nu am schimbat cu Cristea mesaje, abia la 2-3 săptămâni. Nu am fugit cu Cristea în noaptea nunții, era ca o fortăreață la nuntă plin de paparazzi. Eu la nunta mea nu m-am simțit la nunta mea. Îmi pare rău ca m-am casatorit intr-un astfel de mediu. Am semnat un contract, dar am fost analizati"."Ne-am casatorit pentru ca am crezut ca ne va uni mai mult. Aș vrea să dau timpul înapoi și să fac nunta pe o plajă. Relația mea telefonică cu Adi a reînceput la trei săptămâni de la nuntă după ce Victor și-a dat mesaje cu Anda. Atunci au apărut primele discutii despre divort", a povestit Bianca Slav la Kanal D."Orice s-ar întâmpla cu Victor, pentru mine Adi Cristea nu mai există pentru mine. Nu mă văd lângă un astfel de bărbat. Am greșit față de soțul meu pentru că sunt o femeie slabă", a mai spus Bianca, scrie click.ro.