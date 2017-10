„Bianca arată foarte bine şi lucrul acesta deranjează”

Victor Slav:

„Bianca arată foarte bine și lucrul acesta deranjează”

Ştire online publicată Joi, 11 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu s-a transformat de-a lungul timpului cu ajutorul dietelor draconice, dar și a medicului estetician. Actualul ei iubit, Victor Slav, a ținut să explice care sunt urmările faptului că Bianca este considerată una dintre cele mai frumoase vedete din lumea mondenă.„E foarte simplu să arunci cu piața. Ce a făcut ea este un lucru foarte mare, îți trebuie o voință de fier. Trebuie apreciată pentru asta. Cei care spun că Bianca este anorexică, aberează. Bianca arată foarte bine și atunci lucrul acesta deranjează. Este ușor să stai să bei bere și să mănânci semințe și să spui: Uite-l pe ăla ce abdomen are, pot și eu să arăt așa, dar sigur el a luat pastile, a făcut una alta”, a declarat Victor Slav.„A suferit doar o intervenție de mărire a sânilor. Restul - injecțiile cu acid hialuronic, dantura și alunițele scoase de pe corp - sunt tratamente de înfrumusețare. Nici vorbă să aibă operație de subțiere a gleznelor!”, a mai spus Victor.În replică, Bianca a explicat: „Câte operații estetice am? Păi, am o mărire de sâni, mi-am scos alunițele și mi-am pus de două ori acid hialuronic în buze. Din adolescență și până acum am slăbit 30 de kilograme. Cum? Am făcut foamea. Nu vreau să fiu un exemplu pentru nimeni în acest sens”, a spus, recent, Bianca la Acces direct, scrie showbiz.ro.