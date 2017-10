Dan Capatos:

"Bianca a început să aibă comportament de divă"

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Capatos se declara dezamagit de comportamentul fostei sale asistente, Bianca Dragusanu.Capatos lanseaza un atac la Teo si spune ca el nu ar invita niciodata manelisti in emisiune. Acesta nu o iarta nici pe Bianca despre care spune ca incepuse sa aiba comportament de diva."In ultima perioada Bianca a inceput sa aiba comportament de diva. Un comportament pe care noi l-am anticipat si i l-am spus de la prima intalnire. Din experientele trecute stiu ca asistentele o iau razna la doua - trei luni. Pentru ca psihicul lor nu este pregatit sa suporte o notorietate atat de mare. Din cauza notorietatii ai parte de diferite asalturi din partea barbatiilor cu bani. Nu a scapat niciuna de sindromul acesta. In cele din urma a atins-o si pe Bianca, desi tarziu. Acum, avand timp sa se gandeasca mai mult la ce-a fost in viata ei, poate va realiza ca a gresit. Era mult mai umila si mult mai dispusa sa asculte cand a venit. Acum are senzatia ca detine prea multe adevaruri. Dar nimeni nu detine atatea", a declarat Capatos.