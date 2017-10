Beyonce va deveni mămică

Marţi, 30 August 2011.

Beyonce și Jay-Z vor deveni părinți în primăvara anului viitor. În cadrul galei MTV Video Music Awards de anul acesta, Beyonce și-a etalat burtica de femeie însărcinată, spre bucuria tuturor fanilor. Aceasta va naște în primăvara lui 2012 primul ei bebeluș.Cântăreața a apărut în fața foto-grafilor și le-a spus acestora că are o surpriză pentru ei, după care și-a prins între mâini abdomenul proe-minent, evidențiindu-l de sub rochia largă pe care o purta.După câteva piese cântate pe scenă, Beyonce le-a cerut celor prezenți în sală să se ridice în picioare șile-a strigat: „Vreau să simțiți dragostea care crește în mine”, în timpul piesei „Love on Top”.La finalul piesei, cântăreața s-a dezbrăcat de jacheta pe care o purta și și-a mângâiat pântecul. În public, soțul său, rapper-ul Jay-Z era felicitat de prietenul și colaboratorul său Kanye West, în timp ce-i făcea cu mâna lui Beyonce.