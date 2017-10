Beyonce şi-a lansat parfumul Heat

Beyonce și-a lansat parfumul Heat

Ştire online publicată Vineri, 05 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Beyonce și-a lansat la Union Square din New York parfumul Heat, intrând astfel în rândul celebrităților care se mândresc cu propriul parfum. Recent, Beyonce și Jay-Z au fost desemnați, de revista Forbes, cuplul cu cele mai mari câștiguri la Hollywood, pentru al doilea an consecutiv. Beyonce și Jay-Z domină acest top, grație încasărilor importante realizate din vânzările de albume și din concertele susținute, dar și datorită veniturilor obținute din contractele publicitare încheiate cu mărci de renume, precum Budweiser, American Express etc. În acest cuplu, Beyonce și-a depă-șit soțul, câștigând 87 de milioane de dolari în perioada citată, comparativ cu suma de 35 de milioane de dolari obținută de Jay-Z.