Beyonce, însărcinată cu al patrulea copil?







O sursă a declarat pentru revista citată mai sus că, deși vestea sarcinii i-a luat prin surprindere pe Beyonce și Jay Z, celebrul cuplu este fericit să întâmpine un nou membru în familie.



„Este un șoc că a rămas gravidă așa de repede, după gemeni, dar este foarte fericită", a mai spus sursa.



Beyonce mai are o fiică de șase ani, Blue Ivy, și gemenii de un an, Rumi și Sir.

De curând, Beyonce și soțul ei au pornit într-un turneu internațional de anvergură, „On the Run".Nu a trecut mult până ca fanii artistei să înceapă să facă speculații cu privirea la burtica de gravidă pe care aceasta încearcă să o ascundă sub costumațiile ei de scenă, scrie one.