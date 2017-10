Beyonce: „Este posibil ca Destiny’s Child să se reunească”

Ştire online publicată Luni, 04 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața i-a umplut de speranță pe fanii trupei Destiny’s Child după ce a făcut câteva declarații după spectacolul incendiar de la Festivalul Glastonbury.Astfel, pe lângă faptul că a oferit fanilor un show foarte sexy, căruia i s-a dus vestea în întreaga lume, Beyonce a declarat:"Destiny’s Child nu va muri niciodată. Suntem în continuare surori și anual facem câte ceva împreună. Există mereu posibilitatea ca trupa Destiny’s Child să se reunească într-o bună zi", potrivit Click!.Beyonce, care este căsătorită cu Jay-Z, a declarat recent că dorește să aibă un copil înainte să împlinească 30 de ani."Mereu am spus că vreau să fac un copil până la vârsta de 30 de ani. Acum am 29. Totodată, am spus și că mă retrag la 30 de ani, însă nu am de gând să fac acest lucru. Numai Dumnezeu știe ce va urma" a declarat vedeta.