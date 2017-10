Beyonce atrage simpatia mamelor din întreaga lume

Sâmbătă, 03 Martie 2012

Nu există nicio îndoială: Beyonce a reușit să-și atragă simpatia mamelor din întreaga lume după ce a dovedit că nimic nu e mai important decât fiica sa, Blue Ivy. Aflată la un restaurant din New York, cântăreața nu s-a sfiit să își alăpteze copilul în public, chiar la masă, scrie Us Weekly.Beyonce, soțul său Jay Z și fetița lor de șapte săptămâni se aflau în weekendul trecut la prânz într-un restaurant numit Sant Ambroeus, atunci când micuței i s-a făcut foame și, fără a ezita, mama sa a alăptat-o chiar acolo. Gestul este cu atât mai natural cu cât, în marea majoritate a timpului, vedeta este vânată de paparazzi mereu. Și, conform surselor citate de revista americană, alte două surse au confirmat că Beyonce își alăptează fetița încă de la naștere.Mama și fiica au fost fotografiate ieșind din restaurant, Beyonce ținând-o pe fiica sa înfășurată într-o eșarfă.Beyonce se bucură de o pauză în carieră pentru a-și dedica timpul fetiței sale, dar se pare că va avea două proiecte muzicale în 2012 și, spun jurnaliștii de la Us Weekly, un film muzical în care va juca alături de Gwyneth Paltrow.