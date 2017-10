Bendeac, despre Iulia Albu: „Îmi place de mor tipa“

Mihai Bendeac a postat pe pagina personală de Facebook o înregistrare numită „Jurnalul unui Burlac - Am un secret murdar”, care este, se pare, o declarație pentru Iulia Albu.„Am trăit cu acest secret… prea mult timp. Trebuie să vorbesc despre asta. E mai mult decât un secret, e o patimă! Deci, sunt fiert pe Iulia Albu”, mărturisește actorul, în filmarea sa.Iulia a postat și ea filmulețul pe pagina ei de Facebook, lăsând un co-mentariu: „Dar cel mai tare am râs cu Mihai Bendeac”.Cuvintele lui Bendeac și replica imediată a Iuliei le-au ridicat multora semne de întrebare.„Apreciez umorul de calitate și de aceea, atunci când cineva produce un material relevant din acest punct de vedere, mă distrez copios și nu am nicio problemă în a împărtăși aceste materiale cu fanii mei de pe pagina de Facebook. Bineînțeles că nu apreciez mediocritatea și impertinența cu care, mai nou, multe posturi se folosesc de imaginea mea pentru a genera rating. Așa cum am spus, inițiativele fundamentate profesional vor fi mereu încurajate de către mine. Mihai Bendeac este absolvent de UNATC și de master în acest domeniu și chiar dacă unele din inițiativele sale par mai degrabă comerciale, consider că acesta este un lux pe care și-l poate permite având în vedere pregătirea sa. Și, oricum, toată lumea știe că am o slăbiciune pentru actori”, a declarat prezentatoarea rubricii „Verdict Iulia Albu”, de la Kanal D. Mai mult, se pare că Bendeac le-ar fi mărturisit unor apropiați că o adoră pe soția lui Mihai Albu și că este impresionat de inteligența sa: „E o tipă strălucitor de inteligentă și sunt convins că a înțeles gluma. Nu am făcut mișto, din contră, îmi place de mor tipa. E cool”, scrie showbiz.ro.