Becali scoate un album de colinde şi muzică religioasă

Becali scoate un album de colinde și muzică religioasă

Ştire online publicată Luni, 10 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali va scoate, în preajma Crăciunului, un album cu minimum 12 piese, colinde și muzică religioasă, pentru care va colabora cu trupa Hora și cu un cor de preoți dintr-una dintre bisericile pe care le-a ridicat, a spus pentru NewsIn directorul casei de discuri RBA, Radu Baron. „L-am auzit cântând după meciul cu Steaua și eram la repetiții cu fetele de la Hora și am spus: ‘Băiatul ăsta chiar are voce’“, a explicat Baron cum i-a venit ideea colaborării cu finanțatorul echipei Steaua. La plecarea din stadionul din Ghencea, după terminarea meciului dintre Steaua și Bate Borisov, Becali a cântat „Cu noi este Dumnezeu”. Directorul casei de discuri a menționat că încă nu s-au stabilit piesele sau numărul exact al acestora, dar că albumul va fi „o lucrare complexă“. „Va fi un album mai amplu, nu va cânta doar Gigi, pentru că nu ar avea același succes“, a spus Radu Baron. „Sunt sigur că albumul va avea mare succes pentru că am o voce foarte bună”, a declarat Becali, citat în ediția de joi a cotidianului „Libertatea”. „Eu am muzica în sânge, așa că nu va fi nevoie să iau niciun fel de lecții. Am ureche muzicală și un timbru puternic” . Și Radu Baron este de aceeași părere. Întrebat dacă Becali va lua lecții de canto, a spus că nu știe unde a mai cântat acesta, dar cântă „binișor“. „Nu are nevoie!” Baron a declarat că Becali va colabora cu mai multe trupe de la casa de discuri RBA, printre care Hora, și a adăugat că finanțatorul echipei Steaua va cânta alături de un cor de preoți de la una dintre bisericile pe care acesta le-a ridicat. „Vor fi multe voci, cântecele religioase sunt pe mai multe voci, există o armonizare bizantină“, a menționat Baron. „Nu facem o jucărie, cum cred unii“. Becali vrea să cânte „Fericirile”, care se cântă la Sfânta Liturghie sau la slujbele de înmormântare, iar celelalte piese vor fi stabilite de finanțatorul echipei Steaua și Radu Baron. „Cu vocea mea, o să vând de rup și sunt convins că voi face bani buni și din muzică. Pe de altă parte, vreau să readuc poporul român la credință în Dumnezeu“, a explicat Becali, citat de „Libertatea”. Suma strânsă din vânzarea albumului va fi donată. „El (Gigi Becali - n.r.) va fi Moș Crăciun și fetele (membrele trupei Hora - n.r.), Crăciunițele“, a spus Baron. „Cumpărăm, umplem un camion cu cadouri, în funcție de sumă, și le ducem la oamenii care au nevoie. O să fie ceva frumos și nu e în scopul de a ne îmbogăți“. Încă nu s-a stabilit dacă Becali va pleca și în turneu cu albumul, dar Radu Baron a menționat că i se pare normal ca Becali să cânte într-una dintre bisericile pe care le-a finanțat. 