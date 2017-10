Becali: „Îmi pare rău pentru Crudu. Acum Costea să o ia de nevastă“

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali are acum sentimente bune pentru cea pe care a împins-o să își dea demisia din televiziune. După ce a reușit s-o scoată pe Daniela Crudu din televiziune, prin presiunile pe care le-a făcut în media, Gigi Becali încearcă acum s-o consoleze pe iubita lui Mihai Costea.„Ea stătea în țâțele goale la emisiune. Îmi pare rău de ea. Acum trebuie s-o ajut. Eu îi spun așa lui Costea: „Bă, ia-o de nevastă! Uite ce a făcut pentru tine, a renunțat la televiziune”. Dacă o ia de nevastă, nu cred că se mai gândește că-i mai arde de prostii”, a declarat patronul Stelei.Același Gigi Becali spunea în urmă cu câteva zile că are prieteni care au plătit pentru o partidă de sex Daniela Crudu, această afirmație fiind cea care a determinat-o pe asistenta lui Dan Capatos să își dea demisia.