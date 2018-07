Becali, despre tratamentul de întinerire al lui Borcea: "Mi-a zis: naşule, hai să te fac de 25 ani!" RĂSPUNSUL a fost GENIAL

Becali, despre tratamentul de întinerire al lui Borcea: "Mi-a zis: nașule, hai să te fac de 25 ani!" RĂSPUNSUL a fost GENIAL

"Nu știu eu ce face Cristi. Dar mi-a zis și mie că dacă vreau mă face să arăt de 25 de ani. Dar nu am vrut. Eu am 60 de ani, vreau să arat de 60 de ani. El se gândea că va fi eliberat și s-a pregătit. S-a vopsit la păr și și-a aranjat fața. Mi-a zis și mie: nașule, îți vopsim părul negru, te scap de riduri și te fac să arăți de 25 de ani! I-am zis: finule, nu vreau! Ce, mă caută pe mine femeile? Nu mă mai interesează! Am 60 de ani și mă gândesc doar la ce voi zice la Judecată! Lui Cristi așa îi place. Poate e mai bine cum face el, dar eu nu vreau să fac asta", a declarat Gigi Becali la Pro X.





Gigi Becali, patronul FCSB, a comentat pe seama tratamentelor de întinerire pe care le face Cristi Borcea.Cristi Borcea, 48 de ani, a uimit pe toată lumea cu înfățișarea sa în momentul eliberării din Penitenciarul Jilava. Fostul șef al lui Dinamo a apărut mult mai tânăr decât a intrat la închisoare! Afaceristul își înjectează săptămânal mai mulți hormoni, printre care și testosteron, iar substanțele pe care acesta le folosește sunt aduse special din America de către un apropiat, scrie GSP.