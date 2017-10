Bebeluşa Oana, accident în luna a 5-a de sarcină

Bebelușa Oana, accident în luna a 5-a de sarcină

Oana Ioniță, alias "bebelușa Oana", susține că are o sarcină extrem de ușoară și că nu a avut "de tras" din cauza stărilor pe care le au în general gravidele. Însă vedeta a avut parte de un alt inconvenient.Frumoasa blondină nu a fost tocmai atentă și s-a împiedicat atât de tare, încât a căzut. Deși nu face mare caz din această cauză și susține că nu a pățit nimic, doar că s-a ales cu dureri de spate, Oana a fost totuși într-o situațe destul de periculoasă, mai ales pentru bebe."Am căzut pe scări. Am alunecat și am căzut și am dureri de spate. Nu am grețuti, nu am stări de vomă, pentru că la Isabel am avut stări de greață", a povestit Oana.Blonidna susține că știe și care este sexul copilului, deși peste doar câteva zile va merge să facă ecografia care îi va arăta cu certitudine dacă este băiețel sau fetiță.Cred că pe cel mic o să-l cheme Simon, ala ne-a recomandat duhovnicul nostru. Burtica este în formă de băiețel, dar vom vedea la următoarea ecografie. Fetița mea vrea să-l cheme Dragoș. Avem trei nume pregătite: Simona, Maxim și Dragoș", a declarat Oana, la "Poveștiri adevărate", scrie libertatea.ro.