Bebeluşa Oana a devenit mămică! Ce a declarat vedeta

Bebelușa Oana a devenit mămică! Ce a declarat vedeta

Ştire online publicată Miercuri, 09 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bebelușa Oana Ioniță a născut, luni un băiețel de 3,250 de kiliograme, pe nume Mihai Maxim. Acesta este cel de-al doilea copil al vedetei. Ea a intrat în direct prin telefon la emisiunea "Draga mea prietenă", de la Kanal D, unde a explicat care este starea sa după nașterea prin cezariană."Sunt amorțită, dar foarte fericită. Am un băiat cuminte. Fetița mea, Isabel, a venit la spital ieri să mă vadă și să-l cunoască pe bebe și nu a mai vruut să plece... Nașterea a decurs bine, am avut noroc de o echipă de medici foarte bună. În timpul operației nu m-a durut. Durerile apar după operație. Sunt totuși fericită că nu am avut durerile pe care le-am avut la prima naștere", a povestit Oana Ioniță.