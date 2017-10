Bebe Max – muza Aguilerei

Vineri, 08 Februarie 2008

Nașterea unui copil își lasă fără doar și poate amprenta pe formele trupului unei mămici. Această regulă nu se aplică și dacă te numești Christina Aguilera. Deși l-a adus pe lume pe micuțul Max de scurt timp, cântăreața are aproape aceeași siluetă de viespe ca la „începuturi”. Cel puțin asta a demonstrat cu ocazia promovării noului său DVD, „Back to Basics: Live and Down Under”, gală ce a avut loc la Los Angeles. Secretul miraculoasei diete a solistei americane nu a fost divulgat încă. Apariția unui nou membru în familia Aguilerei este un motiv de uluire atât pentru divă, cât și pentru soțul acesteia, Jordan Bratman. Pentru că senzaționalul a apărut în viața ei, Christina are acum o nouă sursă de inspirație pentru cariera muzicală. Calitatea de părinte este măgulitoare și pentru soțul Jordan Bratman, care vede cu ochi buni schimbarea. „Face tot felul de lucruri uimitoare”, a spus Aguilera despre partenerul ei. Întorcându-ne în timp, vestea că solista este însărcinată a venit mai întâi din partea lui Paris Hilton, care a aruncat zvonul la o petrecere într-un club hollywoodian. Deși nu a fost ea cea care s-a lăudat prima cu rolul de mămică, Aguilera nu are resentimente față de tânăra Hilton.