„Batman and Robin“ cel mai prost film din istorie

Ştire online publicată Joi, 04 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Batman and Robin” a fost votat ca fiind cel mai prost film al tuturor timpurilor, relatează site-ul Bang Showbiz. Filmul - regizat de Joel Schumacher, cu George Clooney în rol principal - a fost întâmpinat numai de critici negative la lansarea sa, în 1997, iar acum a primit și o palmă din partea publicului larg, într-un sondaj realizat de revista Empire. În pofida succesului la box-office, pelicula, care a avut un buget de 143 de milioane de dolari și în care au mai apărut Chris O’Donnell și Uma Thurman - a fost criticată pentru bizarele costume ale super-eroilor, cu sfârcuri, cât și pentru scenariul absurd. Clooney a recunoscut că filmul nu a fost unul prea reușit, dar a declarat că nu are regrete, întrucât l-a ajutat să primească roluri mai bune în alte producții. Iată topul celor mai proaste 10 filme din istorie: 1. „Batman and Robin” 2. „Battlefield Earth” 3. „The Love Guru” 4. „Raise The Titanic” 5. „Epic Movie” 6. „Heaven’s Gate” 7. „Sex Lives Of The Potato Men” 8. „The Happening” 9. „Highlander II: The Quickening” 10. „The Room”